Eduardo Leite diz que doações ao RS geram ‘preocupações sobre impactos aos comércios locais’

Em entrevista ao programa É da Coisa com Reinaldo Azevedo nesta segunda-feira (14), na Band News, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), afirmou que existe uma preocupação sobre as doações feitas ao estado impactarem o comércio local

O Rio Grande do Sul está em estado de calamidade depois que grandes temporais afetaram mais de 440 municípios das 497 cidades gaúchas. As enchentes deixaram cidades submersas, 149 mortos e mais de 538.000 pessoas desalojadas. Quase 80.000 estão em abrigos.

Com casas de baixo d’água há dias, diversas mobilizações populares para doações de itens essenciais foram criadas e ganharam adesão por todo o Brasil. Muitos perderam tudo, como roupas, eletrodomésticos, móveis e até mesmo remédios.

Diante da situação, a própria população afetada vem fazendo apelos publicamente para que, quem puder, ajude com doações, seja em dinheiro ou itens necessários. O governador justifica que “não está desprezando” as doações, mas que “quando você tem um volume tão grande de doações físicas chegando ao estado, há um receio (…) sobre o impacto que isso terá no comércio local”.

“O comércio, impactado também, e o reerguimento dele fica dificultado a medida que você tem uma série de itens que estão vindo de outros lugares do país”, completa.