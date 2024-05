Energisa destaca segurança e consumo consciente de energia na Rondônia Rural Show

A 11ª edição da Rondônia Rural Show começou na segunda-feira, 20 de maio, em Ji-Paraná, e a Energisa está presente com um estande que se destaca pela conscientização dos visitantes sobre a segurança com a rede elétrica e a educação sobre o consumo consciente de energia. A feira, uma das maiores do setor agropecuário da região, vai até o próximo sábado, 25 de maio, das 8h às 18h.

No estande da Energisa, os visitantes recebem informações sobre como prevenir acidentes mantendo uma distância segura da rede elétrica e orientações sobre o consumo consciente de energia. Tudo isso por meio de um circuito de jogos e experimentos relacionados com a eletricidade.

“Participar da Rondônia Rural Show é uma grande oportunidade para nos aproximarmos da comunidade e promovermos a conscientização sobre a segurança e o uso eficiente da energia elétrica. Nosso objetivo é que todos saiam daqui mais informados e adotem as orientações como prática no dia a dia”, afirmou Fabiano Medeiros, gerente da Assessoria de Assuntos Institucionais da Energisa.

A analista de Eficiência Energética da Energisa, Camila Teixeira Lopes, também destacou a importância da participação da Energisa na feira, com o projeto Nossa Energia e a presença da unidade móvel educacional do projeto: “É gratificante ver o engajamento dos visitantes em nosso estande. As atividades interativas ajudam a fixar conceitos importantes de forma lúdica e divertida, não apenas nas crianças, mas em pessoas de todas as idades.”

Um dos visitantes, o estudante Ruan Brito, comentou sobre o que mais gostou no estande da Energisa: “Achei muito legal aprender sobre todo o processo de eletricidade, desde o início até chegar na casa das pessoas, além de aprender bastante sobre segurança, ou seja, o tanto que é importante manter a distância segura da rede elétrica.”

Veja mais fotos: