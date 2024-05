Espetáculo teatral celebra a cultura acreana na Semana Nacional dos Museus

O Museu dos Povos Acreanos, em Rio Branco, apresenta no próximo domingo (19), às 18h, o espetáculo “Fiandeiro de Tempos” como parte da 22ª Semana Nacional de Museus. A peça, dirigida por Vitor Onofre, destaca a vida e a cultura do povo acreano, retratando a história dos seringueiros, ribeirinhos, castanheiros e pescadores.

“Fiandeiro de Tempos” traz à tona as tradições locais, com histórias, causos e músicas, incluindo o som do “espanta-cão”, instrumento típico do Acre. A peça também aborda a religiosidade popular regional, mostrando as benzeduras e crenças dos moradores das margens dos rios amazônicos.

A Semana Nacional de Museus, organizada pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), celebra o Dia Internacional dos Museus, em 18 de maio, e este ano tem como tema “Museus, Educação e Pesquisa”.

Pela primeira vez, o Museu dos Povos Acreanos participa do evento, oferecendo uma programação variada com palestras, cursos, mesas-redondas e documentários.