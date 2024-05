EXCLUSIVO: Carlos e Jader têm show gratuito confirmado em Sena Madureira; veja detalhes

Na noite desta quinta-feira (30), a coluna Douglas Richer, do site ContilNet, revela em primeira mão que a dupla sertaneja Carlos e Jader realizará um show gratuito em Sena Madureira. O evento está marcado para o dia 8 de junho e acontecerá na Casa do Seringueiro, propriedade do empresário e prefeito Mazinho Serafim.

Conhecidos por seus sucessos “Festa na Piscina” e “Sou Foda”, Carlos e Jader prometem atrair uma grande multidão ao município. O prefeito Mazinho Serafim, que já compartilhou trechos de músicas da dupla em seus stories nas redes sociais, tem alimentado as especulações sobre o evento.

A expectativa é alta entre os moradores de Sena Madureira, que aguardam ansiosamente o anúncio oficial do show. Com a confirmação iminente, a apresentação de Carlos e Jader promete ser uma noite inesquecível para os fãs da dupla e para toda a comunidade local.

Veja hits da dupla: