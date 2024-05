Fiocruz emite novo alerta para crescimento de casos de SRAG em todo o Acre; entenda

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) emitiu um novo Boletim Infogripe na última quarta-feira (29) e alertou sobre o crescimento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em todo o país. Junto com outros 16 estados, o Acre aparece com tendência de crescimento a longo prazo nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

Entre as capitais, Rio Branco também aparece entre as 11, junto com Aracaju (SE), Boa Vista (RR), Cuiabá (MT), Florianópolis (SC), Goiânia (GO), Macapá (AP), Natal (RN), Porto Velho (RO), Rio de Janeiro (RJ) e São Luís (MA).

Já os estados que aparecem em crescimento de casos de SRAG ao lado do Acre são Amazonas, Amapá, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e Sergipe.

O boletim é referente à Semana Epidemiológica (SE) 21, de 19 a 25 de maio. O estudo tem como base os dados inseridos no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) até o dia 27 de maio.

Decreto de situação de emergência em saúde pública

No último dia 14, o Governo do Acre decretou situação de emergência em saúde pública em todo o estado. O decreto, que vale por três meses, se dá em virtude do aumento expressivo de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e da superlotação dos leitos de UTI.

Com a publicação do decreto no Diário Oficial do Estado (DOE) a Sesacre tem coordenado a atuação específica dos órgãos e entidades competentes para o enfrentamento da emergência de que trata o decreto e autoriza a adoção de medidas administrativas urgentes que se mostrarem necessárias ao restabelecimento da situação de normalidade.

Cenário nacional

Referente ao ano epidemiológico 2024, já foram notificados 63.489 casos de SRAG, sendo 30.918 (48,7%) com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, 22.939 (36,1%) negativos, e ao menos 6.047 (9,5%) aguardando resultado laboratorial. Dados de positividade para semanas recentes estão sujeitos a grandes alterações em atualizações seguintes por conta do fluxo de notificação de casos e inserção do resultado laboratorial associado. Dentre os casos positivos do ano corrente, tem-se influenza A (18,8%), influenza B (0,4%), vírus sincicial respiratório (42,6%) e Sars-CoV-2/Covid-19 (25,3%).