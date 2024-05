Frio intenso continua no Acre; temperaturas devem bater novos recordes esta semana

A intensa onda de frio que atingiu o estado do Acre no último sábado (25) continua a afetar a região, com previsões de novos recordes de baixas temperaturas ao longo desta semana. De acordo com o renomado pesquisador meteorológico Davi Friale, a friagem, que é a terceira e mais duradoura do ano, deve manter-se até o final do mês e intensificar-se nos próximos dias.

Segundo Friale, a partir desta terça-feira (28), a onda polar se acentuará no Acre, trazendo consigo ventos intensos e temperaturas ainda mais baixas. Prevê-se que entre quarta-feira e sexta-feira, novos recordes de mínimas serão estabelecidos, com temperaturas variando entre 12 e 15°C em cidades como Rio Branco, Brasileia e municípios vizinhos.

Além disso, a previsão indica ausência de chuvas ao longo da semana, o que contribuirá para a manutenção da baixa umidade do ar. Segundo Friale, a umidade poderá atingir níveis entre 20 e 30% durante as tardes, especialmente no leste e sul do Acre, o que demanda atenção especial para a saúde humana.

A expectativa é que o calor retorne ao estado a partir do próximo sábado (1). No entanto, já a partir da sexta-feira (30), as temperaturas máximas devem superar os 30°C, marcando uma transição para um clima mais quente.