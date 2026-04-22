Saneacre e Sead oficializam pacotão de obras que inclui novas estações de tratamento, reservatórios e adutoras para cidades do interior

O governo do Acre deu um passo decisivo para modernizar a infraestrutura sanitária do estado com o lançamento de oito grandes processos licitatórios. O investimento, que ultrapassa a marca de R$ 50 milhões, é fruto de uma parceria entre o Serviço de Água e Esgoto do Estado (Saneacre) e a Secretaria de Estado de Administração (Sead). O montante, oriundo do Orçamento Geral da União (OGU), será integralmente aplicado na ampliação do acesso à água potável e na melhoria dos sistemas de esgotamento.

O foco da gestão é tirar do papel obras estruturantes que impactam diretamente a saúde pública. O pacote inclui a construção de novas Estações de Tratamento de Água (ETAs), reservatórios, casas de bomba e a expansão de redes adutoras e domiciliares. Além das obras físicas, os editais contemplam estudos de engenharia para garantir que os sistemas sejam sustentáveis e eficientes a longo prazo.

Municípios beneficiados e metas

Nesta fase, seis cidades foram selecionadas estrategicamente para receber as intervenções: Feijó, Jordão, Capixaba, Senador Guiomard, Cruzeiro do Sul e Santa Rosa do Purus. Em Cruzeiro do Sul, por exemplo, o planejamento é mais detalhado, envolvendo projetos de setorização para reduzir perdas de água e otimizar o atendimento à população.

Para o presidente do Saneacre, Geovani Soares, o objetivo é cumprir as metas da governadora Mailza Assis e colocar o Acre como modelo na Região Norte. “A equipe dedicou-se a apresentar boas propostas ao governo federal para captar esses recursos e promover bem-estar social através do saneamento básico”, destacou.

Regras das licitações e prazos

Os editais utilizam o modelo de contratação integrada, onde a empresa vencedora fica responsável desde a elaboração do projeto básico até a entrega final da obra. Ao todo, são seis concorrências eletrônicas focadas em obras e duas voltadas especificamente para projetos de engenharia.

As empresas interessadas devem ficar atentas ao calendário:

Envio de propostas: Prazos entre junho e julho de 2026.

Início das disputas: Sempre às 9h15 (horário de Brasília).

Onde consultar: Sites www.licitacao.ac.gov.br e www.comprasnet.gov.br .

A iniciativa reforça o compromisso estadual com a universalização dos serviços básicos, buscando transformar a realidade de milhares de famílias que ainda enfrentam dificuldades com o abastecimento regular e o tratamento de detritos.