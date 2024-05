Gari sai para beber e desaparece na periferia de Rio Branco; celular está fora de área

Um gari identificado como Francisco de Melo Davi, de 32 anos está desaparecido desde o último sábado (11). A última vez que ele foi visto foi em um bar, localizado no bairro Palheiral, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

A família explicou que o gari parou de atender o telefone, o que começou a gerar preocupação. Ainda segundo familiares, o celular dele está desde a madrugada de sábado fora de área. Essa não é a primeira vez que o gari desaparece. Porém, nas outras vezes, ele sempre ligava e avisava sobre o paradeiro.

O caso é investigado pela Polícia Civil do Acre, por meio da 3ª Delegacia Regional da Baixada do Sobral, que afirmou que ainda não há pistas sobre o desaparecimento do gari.