Gladson anuncia construção de três escolas, entrega tablets e vouchers para fardamento escolar

O penúltimo dia de atividades em alusão aos 47 anos de Mâncio Lima foi marcado por importantes investimentos. Nesta quarta-feira, 29, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) e em parceria com a prefeitura, fez o anúncio de mais de R$ 4 milhões que serão injetados na educação pública.

Ao lado do prefeito Isaac Lima, o governador Gladson Cameli assinou a ordem de serviço para a construção da escola Artur Lebre, no Bairro Guarani e para a construção da escola Pedro de Morais, na Comunidade São Salvador, no Rio Moa. Além disso, assinou o convênio para a construção da escola indígena Pedro Antônio de Oliveira, na Terra Indígena Nukini, também Rio Moa.

Os investimentos resultarão em avanços para a educação manciolimense, proporcionando mais conforto e segurança para toda a comunidade escolar. Ainda na solenidade, o governador Gladson entregou 1.284 vouchers para fardamento escolar gratuito e mais 129 tablets para alunos da rede pública estadual de ensino.

Na solenidade, o governador Gladson Cameli comemorou os investimentos realizados. “Momento de agradecer quem nos ajuda a diminuir as dificuldades das pessoas e que cada dia mais a gente possa proporcionar o bem e comemorar o aniversário do município sabendo que estamos cumprindo com o nosso dever”, disse.

O que disseram

“São com investimentos como esses que nós estamos fazendo a melhoria na educação do município na certeza que o futuro será ainda melhor. O nosso compromisso dá melhores condições para os nossos estudantes”, disse o Secretário de Estado de Educação Aberson Carvalho.

“Investir na educação pode mudar o presente, mas muda principalmente o futuro. Todos esses benefícios que temos recebido tem feito a diferença em nossa vida estudantil”, frisou Roberta Campos, aluna da Escola Francisco Freire de Carvalho.

“São muitas as ações que o governo do estado tem feito em prol do desenvolvimento de Mâncio Lima. Para mim como gestor, é gratificante ter um governador que tem realizado muitos investimentos em nosso município”, contou o prefeito Isaac Lima.

Participaram da solenidade ao lado do governador Gladson Cameli, do prefeito Isaac Lima e do secretário Aberson Carvalho, o deputado Federal Zezinho Barbary, os deputados estaduais Nicolau Júnior e Eduardo Ribeiro, secretários municipais, alunos, educadores e a sociedade civil em geral.