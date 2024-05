Governo entrega parque público em Mâncio Lima durante aniversário de 47 anos da cidade

Com investimentos que somaram R$ 700 mil de recursos próprios, o governo do Acre entregou, nesta quarta-feira, 29, o Parque Público de Mâncio Lima durante a comemoração dos 47 anos da cidade. Com uma extensão de 375 metros, o espaço recebeu serviços de conformação do solo, cercamento da área, implantação de pórticos, calçadas e bancos, plantio de grama nativa e implantação de iluminação urbana.

O governador Gladson Cameli mais uma vez reforçou que as obras são resultado de uma gestão plural, que envolve prefeituras, Legislativo e bancada federal em um trabalho que prioriza o progresso de cada um dos municípios.

Com a entrega do canal de Mâncio Lima, o governo do Estado reforça o comprometimento com o povo do Acre e o apoio aos municípios, objetivando a melhoria na trafegabilidade, escoamento rural entre outras atividades na região contemplada, buscando assim inúmeros outros benefícios.

Cameli falou da satisfação de participar das festividades no município e entregando uma obra que vai beneficiar a cidade de quase 20 mil habitantes.

“Essa é uma obra de infraestrutura que melhora, inclusive, a saúde e a vida das pessoas. Aqui é a entrega do Parque de Mâncio Lima, uma obra que vinha iniciada há um longo tempo e outras gestões e nós estamos concluindo agora, entregando essa etapa revitalizada para que as pessoas possam caminhar e se divertir”, destacou.

Mais uma vez, o chefe do Executivo frisou o momento que o Estado vive com obras importantes, resultado de parcerias com os poderes.

“Quando falo em caminhar, estou falando em melhoria de vida, que gera emprego, gera renda, aquece a economia e melhora a qualidade de vida. Para mim, é uma honra entregar essa obra no aniversário de Mâncio Lima, pois são 47 anos de muita dedicação, de um povo determinado”, disse ao reafirmar que vai continuar incentivando e direcionando investimentos para a cidade.

O chefe do Executivo reforçou a parceria com o prefeito Isaac Lima para a tomada de decisões na melhoria da qualidade de vida dos mancio-limenses e frisou o lugar de destaque que o município ocupa.

Durante a inauguração, o prefeito agradeceu ao governador a sensibilidade e o olhar prioritário para a região.

“Este é um momento de alegria. Quero agradecer o governador pelo empenho de sempre, de ter nos ajudado no município. Esse canal tem uns 15 anos e nunca teve tão arrumado, pronto, como está agora”, pontuou o prefeito.

Obras que contribuem para a qualidade de vida dos acreanos são a prioridade dessa gestão, segundo Sula Ximenes.

“Estivemos aqui há dois meses e ele pediu que a gente viesse aqui no canal. É uma obra no valor de R$ 700 mil que vai trazer uma qualidade de vida enorme para esse município. Nós estamos visitando cada município e fechando termos de cooperação com todas as cidades”, destacou.