Hi-Fi Rush, Supermarket Simulator e mais jogos têm até 90% off nesta semana

A PlayStation Store segue com descontos de até 75% em jogos selecionados do catálogo do PlayStation 4 (PS4) e PlayStation 5 (PS5) nesta semana. Entre eles, vale destacar Hi-Fi Rush, que chegou ao console da Sony recentemente apesar do fechamento repentino do estúdio, Tango Gameworks, por parte da Microsoft. Os usuários também podem aproveitar descontos na trilogia de Tomb Raider e em Assassin’s Creed Valhalla, que é o último jogo a seguir a fórmula de RPG de ação até a chegada do recém-anunciado Assassin’s Creed Shadows.