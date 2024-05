Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira

AUTOCONSCIÊNCIA

Data estelar: Mercúrio e Plutão em quadratura.

Flor que se cheire nenhum ser humano é, mas apesar dos aromas misturados que combinam elevação e abjeção, continuamos, mesmo assim, sendo a flor dos reinos da natureza, os administradores da autoconsciência que buscam redimir suas observações tenebrosas e exaltar suas percepções divinas.

Gostaríamos de ser belos e maravilhosos e de sermos apreciados, mas ainda que sejamos assim na aparência e que isso nos ajude a nos sentirmos melhores que os outros, mesmo assim sabemos que não é todo dia que conseguimos sustentar essa elevação toda, porque o ânimo oscila entre a elevação e a depressão de forma natural.

Se hoje o abismo te encantar porque te identificas com o que deprime e intimida, não te preocupes, encara isso com naturalidade, porque não existe autoconsciência sem contrastes nem oscilações.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Nada se resolve completamente, há questões de outros tempos que surgem justo quando parecia que o caminho ficaria desimpedido. Evite se inquietar desproporcionalmente por isso, já que tudo caminha para um bom desfecho.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

No mundo da mente não há limites nem impossibilidades, portanto, o valor das ideias não pode ser medido nessa abstração da mente, mas na sua inerente potencialidade de se transformarem em obras práticas e consumadas.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Há coisas que, definitivamente, não estão ao alcance de seu domínio, e seria melhor não forçar a barra nesta parte do caminho, mas se adaptar aos acontecimentos, aguardando pelo momento de poder intervir com mais força.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O momento do mundo não ajuda nem um pouco, deixa as pessoas apreensivas e convencidas de que tudo vai de mal a pior. Porém, a vida continua, bela e graciosa como sempre, e se você confiar nela tudo dá certo.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Procure atravessar a densa névoa que as emoções intensas apresentam, não apenas em você, mas também na alma das pessoas com que precisa se relacionar nesta parte do caminho. Esse oceano emocional não é conveniente.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Alçar grandes voos é, hoje em dia, e como um paradoxo, muito mais difícil que no passado, porque o sistema da civilização em que todos existimos anda esgotado e com um viés de degradação constante. Bom humor resolve.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Complicar sempre é possível, mas nem sempre pelos motivos certos, às vezes acontece de as pessoas complicarem apenas para ganhar tempo e se sentirem tendo um pouco mais de domínio sobre a situação. Atitude inútil.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

O passado é teimoso, se regenera através das memórias e das atitudes inconscientes que repetem padrões que não têm mais nada a ver com a realidade atual, ocupam espaço e tempo preciosos que se destinam à criatividade.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

No fim, são as pequenas coisas que fazem a diferença, porque enquanto a mente voa longe em busca de projetos grandiosos, o corpo precisa de alimentação e água o tempo inteiro, e precisa ser atendido. É assim.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

O que você quer não pode ser feito de imediato, é melhor aceitar a situação e adiar a satisfação que as circunstâncias negam por enquanto. Administre seus desejos com sabedoria e esses nunca serão problemas.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As razões da mesquinharia parecem adquirir proporções que não são condizentes com o que acontece. Este é um momento no qual sua alma precisa ter total clareza a respeito da verdadeira importância de tudo que acontece.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A mente divaga em busca de motivos para se preocupar, e evidentemente os encontra, porque sempre haverá uma lista enorme de perspectivas de que tudo dê errado. Procure ter mais domínio sobre sua mente.