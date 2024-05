Influenciadora acreana Rogeria Rocha retorna ao reality Cremo House em Fortaleza

A influenciadora Rogeria Rocha está de volta ao cenário do entretenimento, participando da aguardada quarta edição do Reality Cremo House, sediado em Fortaleza. Organizado pelo influenciador e humorista Cremosinho, o programa já angariou uma considerável base de seguidores, totalizando 108 mil em suas redes sociais oficiais.

Rogeria, que marcou presença na terceira temporada do reality, agora compartilha seu dia-a-dia ao lado do famoso humorista, com quem mantém uma relação fora das telas. Em suas redes sociais pessoais, que contam com 449 mil seguidores, a influenciadora tem documentado os bastidores e os momentos marcantes do início do programa.

O primeiro dia do reality, que teve início nesta quarta-feira (15), foi marcado por uma série de conteúdos compartilhados por Rogeria Rocha, incluindo uma foto em traje de banho preto, ressaltando o começo da jornada no Cremo House.

Vale ressaltar que, apesar do relacionamento fora do programa com Cremosinho, Rogeria deixou claro para seus seguidores que dentro do reality assume uma persona distinta, sem qualquer ligação com seu romance com o organizador do evento. Acompanhe o reality pelo perfil oficial @cremohouseof.