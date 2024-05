Inscrições para o concurso do Detran encerram na próxima semana; salário ultrapassa R$ 9 mil

O prazo para a inscrição no concurso do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran) foi prorrogado. Inicialmente as inscrições para a disputa iriam até o dia 23 de maio, agora, com o alongamento do período, elas podem ser realizadas até a próxima quarta-feira (5), às 14h. A decisão foi pela secretaria de Estado de Administração (SEAD) e o Detran de forma conjunta.

Ao total, serão 91 vagas para os mais diversos cargos de nível superior, com jornada de trabalho de 40h semanais e remuneração que pode variar de R$ 7.015,70 a R$ 9.561,76. Além das provas objetivas, o processo também conta com testes toxicológicos e psicotécnicos, investigação social e criminal, assim como testes de aptidão física.

Para aqueles que tiverem interesse, as inscrições podem ser feitas através do site institutoaocp.org.br. O pagamento do boleto relativo à inscrição precisa ser feito até o dia 5 de junho.

As inscrições deferidas serão divulgadas até a provável data de 10 de junho, no site do Instituto AOCP, anteriormente citado, em caso de indeferimento, um prazo de dois dias úteis é dado aos participantes. Os resultados finais saem no dia 18 de junho.

Em casos de dúvidas, é possível entrar em contato com a Central de Relacionamento com o Candidato do Instituto AOCP, através do telefone de contato (44) 3013-4900, das 8h às 17h, no horário de Brasília, de segunda a sexta-feira.