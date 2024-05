Ivete e Ludmilla: produtora se pronuncia sobre cancelamento de turnês

Em nota encaminhada ao Correio, a 30e lamentou o cancelamento dos shows e afirmou que respeita a decisão unilateral das artistas. “Esclarece que, em nenhum momento, avaliou o cancelamento das duas turnês”, diz um trecho da nota (veja a íntegra ao final da matéria).

Sobre a turnê de Ivete, a produtora afirmou que, por questões de demanda, propôs à artista a readequação da estrutura e foi surpreendida pelo comunicado da cantora.

Já sobre a turnê de Ludmilla, a 30e informou que não houve nenhuma negociação anterior à decisão exclusiva da artista e seu comunicado.

“A 30e divulgará o mais breve possível os procedimentos relacionados ao reembolso para os fãs que já haviam adquirido ingresso”, pontuou. Nas redes sociais, muitos fãs cobravam informações sobre como será feito o procedimento de devolução dos ingressos já adquiridos.

“Com mais de três milhões de pessoas impactadas anualmente pelos eventos que promove, realiza e produz, a 30e pode afirmar sua integral capacidade para cumprir seus compromissos com seus clientes, parceiros e patrocinadores, e informa que as demais turnês anunciadas estão confirmadas e ocorrerão normalmente”, finalizou a produtora em nota.

Shows das cantoras estavam com vendas abertas

Ambos os shows estavam com vendas abertas e, de acordo com a produtora, devem ter informações de reembolso divulgadas em breve.

Ao Correio, a Eventim confirmou que os procedimentos de reembolso ainda estão sendo alinhados junto à produtora do evento e que, assim que for definido como será feito, todos os clientes serão informados por e-mail.

Veja a íntegra da nota:

A produtora lamenta, mas respeita a decisão unilateral das artistas e esclarece que, em nenhum momento, avaliou o cancelamento das duas turnês. Em relação à turnê “A Festa”, por questões de demanda, a empresa propôs à artista e sua equipe uma readequação da estrutura e produção e foi surpreendida com o comunicado publicado. Já em relação à turnê “LUDMILLA IN THE HOUSE TOUR”, não houve nenhuma negociação anterior à decisão exclusiva da artista e seu comunicado. A 30e divulgará o mais breve possível os procedimentos relacionados ao reembolso para os fãs que já haviam adquirido ingresso.

Com mais de três milhões de pessoas impactadas anualmente pelos eventos que promove, realiza e produz, a 30e pode afirmar sua integral capacidade para cumprir seus compromissos com seus clientes, parceiros e patrocinadores, e informa que as demais turnês anunciadas estão confirmadas e ocorrerão normalmente.