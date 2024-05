Marcha para Jesus acontece neste sábado em Rio Branco, sem palanque político, diz organização

A tradicional Marcha para Jesus, evento religioso que acontece todos os anos, ocorre no próximo sábado (11) na capital acreana, em Rio Branco.

A concentração inicial acontece no Calçadão da Gameleira, a partir das 14h30, local em que os fiéis, acompanhados de pastores de diferentes igrejas farão a oração inicial da abertura da Marcha.

Às 16h a marcha sai em caminhada pela Via Chico Mendes até o estacionamento do estádio Arena da Floresta, onde o evento terá encerramento com um show da banda Som e Louvor.

De acordo com um dos organizadores do evento, o apóstolo Alexandre Bastos, diferente dos outros anos, os políticos não farão da Marcha um palanque, receberão apenas orações.

Os políticos também não terão direito a discursar, o que será feito somente pelos pastores, disse o organizador.