Marido de Sasha assusta fãs com foto em preto e branco: “Acabou”

O marido de Sasha, João Lucas, resolveu homenagear a esposa, na quarta-feira (22/5), quando os pombinhos comemoraram 3 anos de casados, mas alguns seguidores do casal acharam que se tratava de um anúncio de término.

Tudo começou com a escolha das fotos. O cantor usou vários cliques românticos, mas em preto e branco, comumente usadas para anunciar rompimentos e até mortes. Nos comentários, os fãs relataram o susto que levaram.

“Mano, quase morri achando que vocês tinham terminado. Faz isso não, por favor”, pediu um. “Que susto, João. Não posta foto em preto e branco primeiro assim, não, que a gente já acha que acabou o casamento, véi! kkkkkkk”, declarou outro. “Que sustooooo, João 😮”, postou um terceiro. “Tô tão ‘ababuble’ das ideias que achei que fosse anúncio de término 😵‍💫 Felizmente não era”, afirmou mais um.

Na legenda de uma sequência de várias fotos em preto e branco com Sasha, João Lucas se declarou: “3 anos casado com você. Minha melhor amiga, o amor da minha vida. Eu confesso que sempre tive medo de não amar alguém como eu idealizava ser o ideal pra viver para sempre com essa pessoa, mas o que eu sinto por você é tão maior do que o ‘ideal’ que eu imaginava ser inalcançável”, começou ele

O genro de Xuxa, que é cantor e compositor, rasgou elogios à amada: “Nem todas as músicas que eu fizer serão capazes de descrever. Esses foram os melhores 3 anos da minha vida, foram 3 anos olhando pra você e pensando: ‘Caraca, eu sou casado com a pessoa que eu mais amo nessa terra’”, babou.

E finalizou: “Que bom que nessa vida, curta e cheia de desafios, a gente se encontrou tão cedo. Cedo o suficiente pra aproveitar cada fase ao seu lado e no tempo certo de estarmos prontos um para o outro. Eu não troco o que a gente tem por absolutamente nada. Te amo pra sempre, babe. Celebro nosso amor todos os dias. Te amo, te amo e te amo”, encerrou.

Sasha respondeu ao marido nos comentários: “Meuuu amooooorrr 😍😍😍❤️❤️❤️❤️❤️ Obrigada por me fazer a mulher mais feliz desse mundo ❤️ Eu te amo pra sempre ❤️”, declarou ela.

Cobrança de Xuxa por Neto

João Figueiredo, marido de Sasha Meneghel, falou, no fim do ano passado, sobre as cobranças da sogra Xuxa em ser avó. A Rainha dos Baixinhos, hoje com 60 anos, não esconde a sua vontade em ter um neto para chamar de seu. Sobre a questão, o cantor deu a sua opinião.

“É aquela pressão que até meus pais tem, sabe? Não é uma pressão, é uma coisa boa. A gente quer muito ter filhos”, declarou ele em entrevista à Quem.

Segundo João, Sasha e ele pretendem ter filho nos próximos anos. “A gente pretende fazer isso. Temos alguns objetivos antes [da paternidade] de carreira, de vida, para concluir antes de engravidar. Um destes desejos é, com certeza, me estabilizar no que estou produzindo, construindo. Lançar tudo e poder ver o que isso vai gerar na minha vida e me estabilizar depois”, explicou.

Ele completou: “Por isso que a gente quer esperar algumas coisas para podermos nos se entregar 100% a essa fase da maternidade”.

O cantor também destacou a importância de respeitar o tempo de Sasha em se sentir pronta para engravidar. “Tem o tempo da Sasha, é o corpo dela. Quero muito ser pai e ela também quer ser mãe, e é o tempo dela. [Será] No tempo que ela se sentir mais apta e confortável. Estamos dispostos a encarar essa jornada, porque é um desafio novo”, concluiu.