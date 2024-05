Motociclista de aplicativo alcoolizado bate em poste e deixa passageira ferida em Rio Branco

A passageira Bianca Sena do Nascimento, 28 anos, ficou gravemente ferida com uma fratura exposta na noite desta quinta-feira (30), na Estrada das Placas, no bairro Wanderley Dantas, em Rio Branco.

Segundo informações de pessoas que presenciaram o acidente, Bianca estava na garupa de uma motocicleta de aplicativo, modelo Titan de cor preta, no sentido bairro-centro, quando de forma inesperada bateu contra um poste de energia.

Com o impacto, tanto a moto quanto o condutor e a passageira caíram em via pública. Bianca bateu o joelho direito contra o poste e teve um fratura exposta. Após o acidente, o motociclista de aplicativo, que estava supostamente alcoolizado, pediu que passageira ligasse para uma ambulância e pedisse ajuda, e em seguida fugiu do local.

O motorista de um veículo que passavam no local ajudaram a vítima e acionou o policiamento de trânsito e o socorro médico. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte básica para prestar os primeiros atendimentos às vítimas.

Depois de estabilizada o quadro clínico de Bianca, a mulher foi encaminhada o pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito também foram acionados, mas não poderão fazer nada, pois o motociclista fugiu do local.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.