Mulheres brigam e trocam tapas e puxões de cabelo dentro do Terminal Urbano; VÍDEO

Um tumulto inesperado interrompeu a rotina no Terminal Urbano de Rio Branco na tarde desta quarta-feira (29). Duas mulheres se envolveram em uma briga acalorada, trocando tapas e puxões de cabelo no meio do terminal.

O incidente chamou a atenção dos passageiros e transeuntes, que pararam para assistir à cena. Até o momento, o motivo exato da briga não foi esclarecido.

No entanto, vídeos amadores do confronto começaram a circular nas redes sociais, gerando discussão entre os moradores da região. A polícia foi acionada para controlar a situação e investigar o ocorrido.

Ainda não se tem mais informações sobre o caso.

Veja o vídeo: