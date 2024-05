Musa do Intermed: após milhares de votos, público escolhe Celine Merenciano como favorita ao título

Neste sábado (1), durante a segunda edição do Intermed, será anunciada oficialmente a vencedora do título de Musa da competição.

Porém, os leitores do ContilNet já escolheram a sua favorita na competição: Celine Badotti Merenciano.

A estudante de medicina na Universidade Técnica Privada Cosmos, tem 20 anos, nasceu em Tarauacá, interior do Acre. Ela foi eleita com 49,53% dos votos.

As outras candidatas, Ana Luiza Pinheiro, da Universidade Privada Domingo Sávio, teve 43,15% e Iara Costa, da Universidade Amazônica de Pando, foi a terceira colocada com 7,31%.

A enquete promovida pelo site teve mais de 6 mil votos e recebeu votos de todo o país durante uma semana.

O Intermed

A disputa se inicia às 17 horas desta sexta-feira, e contará com a disputa do trecho final do campeonato de futsal, além de desfile com as musas representando todas as universidades participantes, além das tradicionais líderes de torcidas, conhecidas como Cheers.

As competições irão se desenrolar por todo o sábado com as finais sendo realizadas no domingo, a partir das 13 horas. A competição conta com a participação de estudantes da Universidade Técnica Privada Cosmos, Universidad Privada Domingo Savio e Universidade Amazonica de Pando.