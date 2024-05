Marido flagra esposa na casa do suposto amante e facção ‘pune’ os dois; ela teve a cabeça raspada

Um homem e uma mulher receberam uma “disciplina” de uma facção criminosa, após o marido ter flagrado uma suposta traição da esposa, na manhã de sexta-feira (3), no bairro Mutirão, no município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Um vídeo enviado ao Na Hora da Notícia mostra o desespero do marido ao ver a sua esposa na casa de um suposto amante. O homem acusou a mulher de estar a manhã quase toda fora de casa e ter deixado os filhos do casal doentes na residência para encontrar o seu suposto ‘novo amor’.

No caminho, o casal ainda encontra uma pastora, que supostamente seja da congregação que o casal frequenta. A líder da igreja diz ter “sonhado com isso” e depois de uma rápida conversa na tentativa de orientar a moça, o vídeo foi finalizado.

O vídeo gravado pelo suposto homem traído foi parar nas mãos de uma facção criminosa, que resolveu agir e gravou o momento em que o “talarico” é agredido com golpes de ripa e a mulher tem os cabelos cortados, como forma de exemplo para as demais ‘não praticarem o mesmo erro’.

Toda a sequência de fatos aconteceu na manhã de sexta, mas até este sábado (4) não há informações se a polícia investiga esse caso.

Assista: