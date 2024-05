No Acre, moradores de 9 cidades atingidas por enchentes já podem solicitar FGTS Calamidade

Os moradores de nove municípios acreanos que foram atingidos pelas enchentes dos principais rios do estado já podem solicitar o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por calamidade junto à Caixa Econômica Federal.

As cidades contempladas com o saque do FGTS são Assis Brasil, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, e Brasiléia, que teve 80% de seu território alagado na enchente de 2024.

A solicitação é feita exclusivamente pelo Aplicativo FGTS e até o próximo domingo (26). Tem direito ao saque-calamidade os trabalhadores residentes em áreas afetadas pelas enchentes, previamente indicadas pelas secretarias de Defesa Civil dos municípios. Podem fazer o saque qualquer cidadão com saldo na conta do FGTS, inclusive que já realizou nos últimos 12 meses pelo mesmo motivo.

Como solicitar o benefício:

Acesse o aplicativo FGTS e vá em “Meus Saques”;

Escolha “Outras Situações de Saques”;

Selecione “Calamidade Pública”;

Informe o município de residência e clique em “Continuar”;

Escolha a forma de receber o FGTS (crédito em conta bancária ou saque presencial);

Anexe os documentos requeridos;

Confirme a solicitação.

Documentos necessários:

– cópia da frente e do verso do documento de identidade, da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou do passaporte, além de foto do próprio rosto segurando o documento de identificação;

– cópia do comprovante de residência em nome do trabalhador, como conta de luz, água, telefone, gás, fatura de internet, de TV e de cartão de crédito, entre outros, emitido até 120 dias antes da decretação de calamidade;

– cópia da certidão de casamento ou da escritura pública de união estável, caso.