Número de mortos sobe para 157 no RS; Guaíba recua 9 cm nas últimas horas

O nível do lago Guaíba, em Porto Alegre, caiu ainda mais neste domingo. Às 6h15, a marca estava em 4,43 m e, às 16h15, 4,29 m.

A situação agora é mais grave nas cidades que ficam às margens da Lagoa dos Patos, no Sul do RS. No Vale do Taquari, cidades tomadas pela lama têm dificuldades para restabelecer serviços.

As polícias do RS prenderam 130 pessoas por crimes em meio às cheias.

Número de mortos sobe para 157, e total de desalojados chega a 581 mil

Boletim desta tarde divulgado pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul mostra que as vítimas fatais pelas fortes chuvas chegaram a 157. Ao todo, já são 581 mil pessoas fora de casa, cerca de 40 mil a mais que no levantamento desta manhã.

Municípios afetados: 463

Pessoas em abrigos: 76.955

Desalojados: 581.633

Afetados: 2.336.136

Feridos: 806

Desaparecidos: 88