Padre puxa bebê durante batismo e família presta queixa à polícia

Após um padre puxar a cabeça de bebê durante cerimônia de batismo, os familiares da criança registraram um Boletim de Ocorrência denunciando a atitude agressiva. O caso aconteceu com o padre Ricardo Pinheiro da Silva Schueller na Paróquia de São Sebastião, em São Sebastião do Alto, no Rio de Janeiro, no último sábado (24).

Conforme o Extra, o caso resultou em revolta da comunidade local. Em vídeo registrado no momento, é possível ver a bebê, Jhullie, chorando no colo da mãe, Juliane. Apesar da tentativa de deixar a bebê quieto, ela segue agitada.

Já o padre começa a puxar a cabeça de Jhullie, e dá um puxão no pescoço dela. Neste momento, a mãe se afasta, indignada.

A Diocese de Nova Friburgo lamentou o caso, afirmando que estão tomando as “devidas providências”. Em nota oficial, o padre Ricardo pediu perdão e reconheceu a “falta de caridade com a família, a criança e os convidados”.

Segundo, a filha estava doente, por isso apresentava desconforto. A família registrou a ocorrência na 155ª DP (São Sebastião do Alto), e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

CONFIRA NOTA NA ÍNTEGRA

“Caríssimos irmãos! Movido pelo espírito de Concórdia e de paz, quero pedir perdão a todos os que se sentiram entristecidos por minha atitude no dia de ontem, 25/5, na paróquia de São Sebastião. Reconheço minha falta de caridade com a família, a criança e os convidados. Ao término do batismo, a família entrou em contato comigo na sacristia. Pude pedir perdão pelo ocorrido, embora não tenha sido intencional. Dom Luiz, nosso bispo, conversou comigo e passou suas orientações e correções. Conto com a compreensão e orações de todos! A vida é um aprendizado e em todas as ocasiões Deus quer nos santificar e nos purificar. O zelo pelos sacramentos deve estar acompanhado pelo espírito da caridade fraterna e solidária. Que Deus nos abençoe!

Pe. Ricardo Pinheiro da Silva Schueller, administrador paroquial”