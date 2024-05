Pastor e secretário de Bocalom é flagrado jogando lixo em área verde e revolta moradores; ASSISTA

Um vídeo enviado ao ContilNet mostra o pastor e atual subsecretário de Educação de Rio Branco, José Paulo de Paula Machado, jogando entulho doméstico em uma área ambiental, no Loteamento Farhat, no Segundo Distrito.

A cena revoltou os moradores do bairro. No vídeo, o secretário desce do carro e joga o lixo que estava na carroceria do veículo, direto às margens da rua que dá acesso ao bairro. Segundo a denúncia enviada ao ContilNet, o pastor também é morador do Farhat.

Os moradores disseram ainda que essa não seria a primeira vez que o secretário é flagrado jogando lixo na região.

“Ele é um secretário do Município, era para dar exemplo. Nós moradores que flagramos essa cena”, disse o morador do bairro que realizou a denúncia.

O ContilNet tentou contato com a Prefeitura de Rio Branco para ouvir a versão do secretário, mas até o fechamento da matéria não obtivemos retorno. O espaço segue aberto.

Veja os vídeos: