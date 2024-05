Polícia Federal prende peruano procurado pela Interpol no centro do Rio de Janeiro

A Polícia Federal prendeu, nesta segunda-feira (13), um cidadão peruano, de 30 anos, que estava foragido da Justiça do Peru e era procurado pela Interpol – estando presente na Difusão Vermelha – para responder a processo criminal em seu país por estupro de vulnerável.

O estrangeiro foi preso no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ), localizado no centro da capital fluminense. A ação foi cumprida por policiais federais com apoio da Diretoria-Geral de Segurança Institucional (DGSEI/TJ-RJ).

O homem, nascido na cidade de Lima, capital do Peru, cometeu os crimes em seu país no ano de 2019. As infrações observadas constam nos artigos 173 e 176 do Código Penal peruano, sendo caracterizadas como “violação sexual de menor de idade” e “toques, atos de conotação sexual ou atos libidinosos sem consentimento”, respectivamente. O mandado de prisão foi expedido pelo Supremo Tribunal Federal na segunda-feira da semana passada, 6/5.

Após a comunicação da prisão ao STF, à Justiça Federal, à Defensoria Pública e ao consulado do Peru, o indivíduo foi encaminhado ao sistema prisional do estado, de onde aguardará os trâmites para extradição.