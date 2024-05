Por falta de IML em Brasiléia, corpo de servidora morta em acidente chegou em Rio Branco horas após a tragédia

Na sessão da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) desta terça-feira (14), o deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos) falou sobre o acidente que matou a servidora pública Rizomar Moura de Oliveira, de 50 anos, em Brasiléia, na BR-317, no último domingo, Dia das Mães.

SAIBA MAIS: Funcionária pública morre após colisão entre carro e moto; motorista deixou vítima agonizando

O parlamentar lembrou que havia trabalhado com Rizomar enquanto foi secretário de Finanças do município. Hassem declarou que Brasiléia está ‘de luto’ por conta da morte trágica da servidora.

No plenário, Tadeu voltou a tratar sobre a falta de um núcleo do Instituto Médico Legal (IML) no município. Desde o início do ano o parlamentar cobra da Polícia Civil do Acre a instalação do órgão em Brasiléia. De acordo com ele, pela falta do IML, o corpo de Rizomar precisou ficar horas aguardando o translado até Rio Branco.

“No domingo, o acidente foi por volta das 17h30. O corpo ficou lá na cidade. Só pode vir para Rio Branco ontem [segunda-feira] pela manhã. Tem todos os transtornos da vinda, dos trabalhos dos médicos legistas aqui. Para poder a tarde retornar, quase 20 horas depois”, disse.

Tadeu finalizou dizendo que o governo do Acre já realizou o concurso público do IML e que já há estrutura física para o núcleo no Hospital de Brasiléia. “Fica aqui o meu apelo”.