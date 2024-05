A Prefeitura de Porto Acre, no estado do Acre, abriu as inscrições para o processo seletivo que vai contratar pessoal em funções municipais, com oportunidades para profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior. A remuneração vai de R$ 1.412,00 a R$ 3.500,00 e a carga horária será de 25 a 40 horas semanais.

ABERTURA INSCRIÇÕES 13/05/2024 ENCERRA INSCRIÇÕES 15/05/2024 SALÁRIOS ATÉ R$ 3.500,00 TOTAL DE VAGAS 81

As vagas que serão preenchidas são para cargos de:

Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento – Cirurgião Dentista (2), Educador Físico (1), Farmacêutico (1), Nutricionista (1), Psicólogo (1), Assistente Social (1), Técnico de Enfermagem (3), Recepcionista (1), Microscopista (2), Auxiliar de Farmácia (1), Vigia (1), Auxiliar de Serviços Gerais (1) e Motorista (2).

Secretaria Municipal de Educação e Cultura – Professor(a) Pré-Escola (4), Professor(a) de Creche Parcial (7), Mediador (11), Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (3), Professor(a) de Ensino fundamental I (13), Monitor(a) de Transporte Escolar (8), Assistente Educacional (8), Auxiliar de Serviços Gerais (7), Motorista de Transporte Escolar (1) e Assistente Social Educacional (1).

Para concorrer a uma das chances ofertadas, é necessário que o candidato comprove o nível de escolaridade exigido para a função em que pretende atuar, tenha idade mínima de 18 anos, dentre outros requisitos.

Inscrição e provas