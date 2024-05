Rogeria Rocha se torna uma das influenciadoras acreanas com mais seguidores no Instagram

A influenciadora digital Rogeria Rocha está conquistando cada vez mais espaço nas redes sociais, se tornando uma das principais referências do Acre no Instagram. Com uma impressionante marca de 424 mil seguidores, ela tem encantado seus fãs com sua autenticidade e conteúdo variado.

Rogeria compartilha detalhes de sua vida cotidiana, oferece dicas de beleza e estabelece parcerias com marcas renomadas, consolidando-se como uma influenciadora versátil e inspiradora. Sua presença na 3ª edição da Cremo House, organizada pelo influenciador e humorista Cremosinho, foi um dos destaques recentes de sua carreira.

Durante o reality, Rogeria não apenas cativou o público com sua personalidade carismática, mas também encontrou o amor ao lado do organizador do evento, o caicoense Cremosinho. O casal tem compartilhado momentos românticos em suas redes sociais, incluindo uma viagem de férias para destinos paradisíacos como Roma e Ibiza, na Espanha.

Além de seu conteúdo habitual, Rogeria também desenvolveu uma personagem chamada “Jennyfer”, que adiciona uma dose extra de diversão e entretenimento aos seus eventos. Através dessa persona, ela demonstra sua versatilidade e talento para o entretenimento, conquistando ainda mais seguidores e admiradores.

Com um futuro promissor pela frente, Rogeria Rocha continua a encantar e inspirar seu público, consolidando-se como uma das principais influenciadoras digitais não apenas do Acre, mas também do cenário nacional.