Rogeria Rocha e Cremosinho compartilham momentos juntos no coliseu de Roma

A influenciadora acreana Rogeria Rocha, conhecida por seu conteúdo humorístico e parcerias publicitárias, surpreendeu seus seguidores ao compartilhar uma foto ao lado do influenciador e humorista Cremosinho, diretamente do Coliseu, em Roma.

A imagem, postada nesta quarta-feira (01), mostra o casal em um momento de carinho, com a legenda: “Olha quem veio me ver, me deixou todo preocupado mas valeu a pena!❤️🥹”.

Com mais de 8 milhões de seguidores, Cremosinho é uma figura da internet, amplamente reconhecido por promover o reality show “Cremo House”.

Enquanto isso, Rogeria Rocha, que hoje conta com uma base de fãs de 334 mil seguidores, vem construindo uma carreira sólida como influenciadora, compartilhando conteúdos humorísticos e realizando parcerias com marcas.

O encontro dos dois influenciadores em Roma certamente agitou as redes sociais e despertou a curiosidade dos fãs sobre a relação entre eles.

A visita de Rogeria a Cremosinho na cidade histórica e o registro no icônico Coliseu, uma das sete maravilhas do mundo, demonstram a proximidade e a amizade entre os dois, além de proporcionar momentos memoráveis em uma das cidades mais emblemáticas do mundo.