Saiba quem é o acreano procurado pela polícia por roubar mais de meio milhão em banco no AM

No último mês quatro homens invadiram e furtaram uma agência bancária na cidade de Guajará, no interior do Amazonas, vizinha de Cruzeiro do Sul. O grupo furtou mais de meio milhão em dinheiro.

A polícia informou que todos eles são do Acre. Até o momento, três deles já foram presos: Arian Rosas Andriola – preso no mesmo dia em Tarauacá (AC) -, Jardson de Souza – preso dois dias após o furto em Guajará (AM,) e Wendel Darley Fonseca do Nascimento, preso no último domingo (12), em Rio Branco (AC).

As investigações apontam que o trio preso por interromper o fornecimento de energia, da comunicação telefônica e internet da cidade para praticar o crime.

Agora, apenas um envolvido falta ser preso pela polícia: Joel Silva dos Anjos, o Boneco. Ele segue foragido e procurado. A Polícia Civil do Amazonas pede a quem tenha informações sobre o paradeiro dele, que entre em contato pelo disque-denúncia 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Entenda o caso

O quarteto furtou aproximadamente R$ 650 mil em espécie, um revólver calibre 38, munições e coletes aprova de bala.

De acordo com a Polícia Civil do Amazonas, os suspeitos arrombaram uma parte que fica no estacionamento e entraram na agência. O sistema de monitoramento foi desligado e foi utilizado serras e alicates para acessar os cofres.

“Ainda subtraíram um revólver 38, algumas munições, colete balístico pertencente à empresa que presta a segurança”, confirmou o delegado da Polícia Civil de Guajará que investiga o caso, Carlos Aguiar.

As investigações apontam que os homens passaram mais de duas horas no interior da agência e bloquearam o sistema de telefonia e internet da cidade para evitar a circulação de informações na cidade no momento do furto. Segundo o delegado, o grupo é de Rio Branco e foram para o Juruá com o objetivo de praticar o furto na agência bancária.