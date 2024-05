SRAG: em menos de 5 meses, Acre já registrou quase 900 internações por doenças respiratórias

O Acre é um dos 16 estados que apresentam crescimento de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) com tendência a longo prazo, é o que diz o último boletim epidemiológico da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgado na semana passada, referente à Semana Epidemiológica (SE) 19, de 5 a 11 de maio.

Com esse aumento expressivo de casos, as unidades de saúde também são afetadas com o alto número de ocupação dos leitos de internação.

No Acre, por exemplo, de janeiro até maio deste ano já foram notificadas 892 internações por SRAG notificadas no Sivep-Gripe/MS.

O Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, e o Hospital Infantil Iolanda Costa e Silva em Rio Branco, lideram com maiores números de notificações de casos.

Síndrome gripal

No mesmo período de 5 meses, foram registrados 9.628 casos de Síndrome Gripal, representando números menores que o ano anterior (9.833), quando comparamos os casos, no mesmo período em 2023. Porém, a partir da semana epidemiológica 10 até a 19, o número de registros em 2024 é maior que no mesmo período do ano anterior.

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) informou que em 2024 observou-se uma mudança na faixa etária mais afetada pelas doenças respiratórias agudas, passando para adultos jovens entre 20 a 29 anos, sem gravidade.

Cenário nacional

Nas quatro últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos como resultado positivo para vírus respiratórios foi de influenza A (27,6%), influenza B (0,2%), vírus sincicial respiratório (56,8%) e Sars-CoV-2/Covid-19 (5,1%). Entre os óbitos, a presença desses mesmos vírus entre os positivos foi de influenza A (47,1%), influenza B (0,8%), vírus sincicial respiratório (13,4%), e Sars-CoV-2/Covid-19 (35,1%).

UTIs com superlotação

Há algumas semanas, o Acre vem enfrentando uma superlotação das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) para adultos, chegando a não ter leitos disponíveis em nenhum dos hospitais, em alguns dias. Embora a maior parte da ocupação se dê por questões relacionadas a politraumas, isso mostra que o atendimento a pessoas que evoluem para a forma mais grave de SRAG pode ficar prejudicado.

A última atualização do observatório que mostra a situação das UTIs, publicada às 17h desta quarta-feira (22), aponta que apenas 6 leitos estão disponíveis em todo o Estado, numa análise de todas as regionais.

Decreto de situação de emergência

Na última terça-feira (14), o Governo do Acre decretou situação de emergência em saúde pública em todo o estado. O decreto, que vale por três meses, se dá em virtude do aumento expressivo de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e da superlotação dos leitos de UTI.

A publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) define que a Sesacre coordene a atuação específica dos órgãos e entidades competentes para o enfrentamento da emergência de que trata o decreto e autoriza a adoção de medidas administrativas urgentes que se mostrarem necessárias ao restabelecimento da situação de normalidade.