“Vendi meu banho de ontem”: moradores do interior do Acre falam sobre a maior friagem do ano

Uma frente fria que chegou ao Acre no início desta semana fez as temperaturas despencarem em todo o estado. Em municípios como Cruzeiro do Sul, já são quatro dias consecutivos de temperaturas amenas, algo que os moradores da cidade não estão acostumados a vivenciar.

O frio tem sido motivo de relatos curiosos e de momentos de diversão para a população local, e o Juruá24horas selecionou alguns em matéria desta quinta (30). O idoso João Sombra da Rocha, de 90 anos, compartilhou sua experiência com as friagens passadas, recordando com bom humor os desafios de lidar com o frio:

“Quando eu cortava seringa e morava no meio da floresta, já vi friagens de passar mais de semana sem ver o olho do sol. Já vi friagens mais fortes, mas mesmo assim, no banho de ontem eu vendi. Vou ver se consigo tomar banho hoje”, contou o aposentado.

Durante este período de friagem, tanto na zona rural quanto na área urbana, a comunidade tem encontrado maneiras de aproveitar o clima atípico:

“A meninada gosta. Eles fazem fogueira no terreiro e ficam brincando até tarde da noite”, disse dona Marlis Costa, de 49 anos, descrevendo a alegria das crianças que se divertem até a noite cair.

Mais friagem

A friagem que atingiu desde a última sexta-feira (24) nem foi embora e uma nova onda de frio já está prevista para chegar ao estado nos próximos dias, é o que aponta o pesquisador Davi Friale.

Em conversa com o ContilNet, Friale revelou que uma nova onda de frio pode chegar ao estado trazendo temperaturas ainda mais baixas.

“Estamos analisando e deverá ser ainda mais forte do que essa. Até porque no ano passado, em junho, tivemos o registro de 9ºC em Rio Branco. Portanto, essa ainda é tira-gosto comparada com as que ainda vêm ao estado do Acre”, disse o pesquisador.

A terceira e mais forte onda de frio de 2024 chegou ao Acre no último sábado (25) e se intensificou no decorrer desta semana, fazendo com que o estado registrasse a menor temperatura de 2024.

Na madrugada desta quarta-feira (29), o município de Epitaciolândia registrou 11,8ºC, a menor temperatura de todo o estado. A capital Rio Branco, por sua vez, que havia registrado 16º na madrugada da última terça-feira (28), chegou a marcar nos seus termômetros a temperatura de 13,1ºC.