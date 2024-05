Vídeo mostra avião perfurado por balas pousando em pista clandestina; confira

As imagens mostram o pouso de um avião Cessna 182 Skylane, “provavelmente em algum lugar da selva peruana ou colombiana”, segundo um aeronauta ouvido por ContilNet. Chama atenção a fuselagem crivada de balas de grosso calibre, principalmente na parte traseira da fuselagem, o que indica que ele pode ter sido alvo de aeronaves militares numa tentativa de abatê-lo no ar.

O piloto, que fala português, faz uma aterrissagem arriscada numa pista improvisada no meio da floresta e acaba furando um dos pneus.

Ao fundo é possível ouvir ainda pessoas falando em espanhol, enquanto que são descarregados recipientes possivelmente carregados de combustível.

Pelo prefixo da aeronave: PT-KSA, ContilNet verificou no Registto Aeronáutico Brasileiro, o RAB, que consta como seu operador uma pessoa de nome Arildo Cassaro, do estado do Espírito Santo.

Já a proprietária do Cessna é a empresa Soercel – Construções e Montagens Ltda, também do Espírito Santo. A firma, aberta em 1967, deixou de existir em 2015, segundo dados do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.

Ainda de acordo com o RAB, em maio de 2022, a matrícula do avião foi “cancelada por perecimento”. Conforme o Código Brasileiro de Aeronáutica, o perecimento da aeronave ocorre quando sua recuperação é impossível ou após 180 dias desde que se teve conhecimento dela pela última vez. “Em síntese, é uma aeronave clandestina para uso em atividades ilícitas”, explica o piloto consultado.