VÍDEO: vítimas de confronto armado na BR-317 são transferidas para Rio Branco

Edgermeson José Alves, 26 anos, e Francisco, de 30, foram vítimas de uma tentativa de homicídio na tarde desta segunda-feira (20), no km 104 da BR-317, na Fazenda Fusão, no Seringal Novo Natal, na divisa do Acre com o Amazonas.

Segundo informações de testemunhas, além de Edgermeson e Francisco, mais outras três pessoas ficaram feridos, mas sem gravidades. Os homens foram vítimas com tiros na cabeça, durante uma tentativa de homicídio devido conflitos por terra, na região da divisa entre os estados do Acre e Amazonas.

Testemunhas relataram ainda que tiros foram disparados por pistoleiros a mando, supostamente, de um fazendo da região. A confusão envolve mais de 100 mil hectares de terras, que seriam pertencentes a União.

Após serem feridos, os homens foram colocados em veículos de populares e levados até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito de Rio Branco. Depois de uma avaliação, foi necessário a transferência da UPA para o Pronto-Socorro, em uma ambulância de suporte avançado.

A Polícia Militar do Acre foi acionada e tentou ir ao local para intervir, mas enfrentou complicações devido ao trecho afetado pertencer à jurisdição do Estado do Amazonas. A área é da União, mas nenhum policial federal foi acionado até o momento.