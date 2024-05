Vídeos mostram alunos desesperados durante princípio de incêndio no colégio Adventista

Alunos do Colégio Adventista vivenciaram momentos de desespero na manhã desta segunda-feira (20), enquanto tentavam escapar do fogo que tomou conta das instalações escolares. Vídeos registrados pelos próprios estudantes mostram a correria e a agonia para fugir da fumaça densa que se espalhava pelo prédio.

Nas imagens, é possível observar a cena caótica enquanto adolescentes buscam sair do local o mais rápido possível. Relatos indicam que pelo menos dois funcionários da escola, identificados como Tiego, um zelador, e Tereza, uma bibliotecária, foram hospitalizados devido à inalação de uma grande quantidade de fumaça enquanto prestavam socorro aos alunos.

Apesar do susto, alguns professores e estudantes foram atendidos sem gravidade em unidades de pronto atendimento locais, incluindo UPAs e o Pronto-Atendimento da Unimed. As autoridades apontam um curto-circuito como a causa provável do incêndio, que gerou momentos de pânico e mobilização na comunidade escolar.

