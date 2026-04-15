17/04/2026
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Prefeitura de Rio Branco realiza feira de adoção e vacinação no Via Verde Shopping

Evento visa mobilizar a população e fortalecer a conscientização animal

Por Juan Vinícius, ContilNet 15/04/2026
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Prefeitura de Rio Branco realiza feira de adoção e vacinação no Via Verde Shopping

Mais uma feira de adoção de animais será realizada pela Prefeitura de Rio Branco no próximo sábado (18). O evento acontece no Via Verde Shopping, das 14h às 19h, reunindo pessoas interessadas em oferecer um novo lar a cães e gatos.

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A iniciativa busca incentivar a adoção responsável e reduzir o número de animais em situação de abandono. Durante a feira, os visitantes poderão conhecer os pets disponíveis e receber orientações sobre os cuidados necessários ao adotar.

Além da adoção, a ação também contará com vacinação antirrábica, contribuindo para a saúde e o bem-estar dos animais. A expectativa é que o evento mobilize a população e fortaleça a conscientização sobre a importância da proteção animal.

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