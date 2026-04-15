Projeto “Sangue Acreano” transforma estudantes em documentaristas em Rio Branco

O projeto também contribuiu para fortalecer a identidade acreana entre os alunos

Um projeto escolar desenvolvido na disciplina de Ciências Humanas transformou os alunos do 2º ano do Ensino Médio da Escola José Rodrigues Leite em verdadeiros produtores de documentários. Intitulada “Sangue Acreano”, a iniciativa surgiu na disciplina de Ciências Humanas, dentro das trilhas formativas, e resultou na produção de diversos conteúdos.

A atividade integrou a trilha formativa “Amazônias: narrativas, povos e história”, que incentivou os estudantes a explorar temas como os ciclos da borracha, disputas territoriais e o protagonismo de negros e mulheres na construção histórica do Acre, além de outros elementos essenciais para compreender a formação do estado.

“Com essas atividades, os alunos se envolveram de forma mais direta no processo de aprendizagem, adquirindo conhecimentos sobre métodos científicos e técnicas das ciências humanas. O aprendizado vai além do que seria possível apenas com aulas expositivas”, explica o professor Gabriel M. Melo Amorim, de acordo com a Agência de Notícias do Acre.

O projeto também contribuiu para fortalecer a identidade acreana entre os alunos, que passaram a se reconhecer como parte da história estudada. A repercussão da iniciativa já incentiva novas produções audiovisuais na escola, com foco em temas locais e personagens pouco conhecidos da região.