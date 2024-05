Vírus altamente contagioso tem sido o principal responsável pelos casos de infecções respiratórias em crianças

Para evitar que o VSR e outros vírus respiratórios continuem se espalhando é importante lembrar das lições que aprendemos com a Covid.

Em caso de sintomas de gripe, usar máscara e não mandar os pequenos para escola ou para creche, não circular com bebês em aglomerações e dar para as crianças todas as vacinas disponíveis.

A Anvisa aprovou no mês passado uma vacina contra o vírus sincicial aplicada em grávidas, que cria anticorpos que protegem os bebês nos primeiros meses de vida. Ela ainda não está disponível no Brasil, mas as vacinas contra gripe e Covid estão e podem proteger crianças a partir dos 6 meses.