Bilionário japonês cancela primeira missão de voo privado ao redor da Lua

O bilionário japonês Yusaku Maezawa cancelou sua missão “dearMoon”, que, segundo o projeto, teria sido o primeiro voo privado ao redor da Lua, anunciou a missão no sábado (1º). A equipe pretendia originalmente realizar o voo circunlunar com celebridades a bordo até o final do ano passado, mas isso se tornou “inviável”, disse a missão em comunicado em seu site. “Sem uma certeza clara do cronograma no curto prazo, foi com pesar que Maezawa tomou a decisão inevitável de cancelar o projeto”, afirmou. “A todos que apoiaram este projeto e aguardam ansiosamente por este empreendimento, nós sinceramente agradecemos e pedimos desculpas por este resultado.”

Numa publicação separada no site da missão, Maezawa sugeriu que a causa do cancelamento foi a incerteza sobre o desenvolvimento do projeto, dizendo que assinou o contrato em 2018 com base na suposição de que o lançamento ocorreria no final de 2023.

“É um projeto de desenvolvimento, então é o que é, mas ainda é incerto quando a Starship poderá ser lançada”, disse Maezawa.

“Não posso planejar meu futuro nesta situação e me sinto péssimo por fazer os membros da tripulação esperarem mais, daí a difícil decisão de cancelar neste momento.”

A SpaceX de Elon Musk nomeou Maezawa, fundador da loja de moda online japonesa Zozo Inc, seu primeiro passageiro privado em 2018.

Três anos depois, ele foi o primeiro passageiro privado a visitar a Estação Espacial Internacional em mais de uma década, usando um foguete Soyuz.

Em 2022, Maezawa anunciou que a estrela do K-pop TOP e o DJ Steve Aoki estariam entre os oito membros da tripulação que ele planejava assumir na missão dearMoon.

Em novembro, ele disse que a missão de sobrevoo seria adiada até este ano ou mais tarde.