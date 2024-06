Calegário anuncia a 2ª Edição do Campeonato de Futebol para Trabalhadores Terceirizados

O deputado estadual Fagner Calegário anunciou a tão aguardada 2ª Edição do Campeonato de Futebol destinado exclusivamente aos trabalhadores terceirizados. Após o sucesso da primeira edição em 2023, que viu a equipe da empresa ASA conquistar o título, a expectativa para este ano é ainda maior.

Calegário reiterou seu compromisso com a valorização e reconhecimento dos trabalhadores terceirizados, destacando o esporte como uma ferramenta poderosa para promover o bem-estar e a união.

“A primeira edição foi um grande sucesso e é com muita felicidade que iremos realizar mais essa ação em prol dos nossos trabalhadores. É mais uma demonstração do nosso compromisso com essa classe que é tão importante para a sociedade em geral”, declarou o parlamentar.

Destacando-se como mais um grande e importante evento para a categoria , a abertura do campeonato está programada para o dia 13 de julho, a partir das 14h, e será aberta ao público em geral. A competição acontecerá no clube Garage69.