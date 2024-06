Casa de Cultura Ivan Marrocos está com a agenda aberta para o mês de julho

Vinculada à Fundação Cultural do Estado de Rondônia (Funcer), a casa da cultura dispõe de quatro ambientes para a realização de atividades: Hall de Entrada; Galeria Afonso Ligório; Espaço Forte Príncipe da Beira e Quintal Carambola, que oferecem oportunidades de aprendizado e entretenimento para toda a comunidade.

O espaço recebe exposições e eventos voltados às artes visuais, artesanatos, esculturas, lançamento de livros, apresentação de danças, artes cênicas, artes plásticas e musicais.

Segundo o gestor da Ivan Marrocos, Nery Rodrigues, a promoção de eventos culturais e formativos na Casa da Cultura Ivan Marrocos contribui, significativamente, para o fortalecimento da identidade cultural do estado. “É um privilégio proporcionar à população acesso para uma programação diversificada e enriquecedora,” ressaltou.

De acordo com a diretora da instituição, Clarice Lopez, além das exposições e demais eventos, o local oferecerá oficinas, visando a disseminação da cultura, por meio de atividades formativas.

Programação de julho

24/6 a 12/7: Exposição “Escoteiros do Brasil”, no Espaço Forte Príncipe da Beira;

5/7 a 31/7: Exposição “A Essência de Assis Chateaubriand”, exposta na Galeria Afonso Ligório;

22/7 a 26/7: Exposição ‘’Feira de plantas, artesanato e doces”, no Hall de entrada;

25/7 a 27/7: Férias na Casa da Cultura para crianças durante o dia todo.

O local fica aberto para visitação do público de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30, exceto nos feriados.