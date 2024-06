Caso Gessica: policiais envolvidos na morte de enfermeira são presos neste sábado

A prisão dos sargentos Cleonizio Marques Vilas Boas e Gleyson Costa de Souza, envolvidos no caso da morte da enfermeira Gessica Melo, foi decretada neste sábado (29). Os policiais estão atualmente sob custódia no Batalhão de Policiamento Ambiental, em Rio Branco, aguardando a realização de audiência de custódia.

A prisão foi comunicada ao Ministério Público, bem como à família dos presos. O inquérito policial concluído recentemente apontou que Cleonizio Marques Vilas Boas e Gleyson Costa de Souza foram indiciados por homicídio qualificado, fraude processual e outros crimes relacionados à morte de Gessica Melo.

O caso, que ocorreu na BR-317, em Capixaba, no final de 2023, envolveu disparos que resultaram na morte da enfermeira. Segundo as investigações, foi constatado que os policiais atiraram 13 vezes contra o carro onde Gessica estava, resultando em lesões fatais decorrentes de choque hipovolêmico, devido aos disparos de arma de fogo.

SAIBA MAIS: Enfermeira acreana foge de viatura, polícia inicia perseguição e ela morre baleada

Relembre o Caso Gessica Melo

Gessica Melo, de 32 anos, foi morta após ser atingida por disparos realizados pelos policiais do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) durante uma abordagem na BR-317. Durante as investigações, foi constatado que não havia indícios de que Gessica estivesse armada, apesar de uma arma ter sido encontrada no local.

O caso gerou indignação pública e mobilizou esforços da família da vítima e seus advogados, que agora buscam justiça através da denúncia e do pedido de prisão preventiva dos acusados.

LEIA: Laudo: enfermeira morta após perseguição policial não consumiu drogas e arma não tinha seu DNA

A família de Gessica e seus advogados têm buscado justiça desde o incidente, solicitando medidas como a prisão dos envolvidos e a compensação por danos. O julgamento dos acusados está previsto para ocorrer entre o final de janeiro e início de fevereiro.