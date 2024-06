Cenas fortes: homem agride cão mais de 10 vezes e o joga no chão

São Paulo – Um homem, cuja identidade ainda não foi informada, aparece em um vídeo agredindo violentamente um cachorro de médio porte, em uma residência, na Grande São Paulo. O agressor foi encaminhado para prestar esclarecimentos à Polícia Civil de Carapicuíba, na tarde desta quinta-feira (27/6).

De acordo com o registro (assista abaixo) o agressor carrega o cão sem nenhum tipo de cuidado, pelo pescoço, até um terraço, no qual coloca o bichinho sobre uma moto e o espanca, com 11 golpes na cara.

O animalzinho cai e é segurado pelo pescoço. Ele fica enforcado momentaneamente, pelas mãos do criminoso, até ser erguido mais uma vez. Em seguida, o agressor joga a vítima no chão, a ergue e a tira novamente contra o solo. O cachorro chora durante toda a violência.

O homem não se inibe com a gravação feita com o celular, cuja data não foi ainda confirmada, e, com o dedo em riste, fala para a mulher tirar o cão da casa.

“Você tira essa pessoa [sic] daqui, hoje é o último dia em que ela fica aqui”, afirma o agressor.

O Metrópoles apurou que o homem era encaminhado à Delegacia do Meio Ambiente de Carapicuíba, no momento da publicação desta reportagem.

A defesa dele não foi localizada. O espaço segue aberto para manifestações.