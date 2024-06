Com música, Murilo Huff se declara a filho que teve com Marília Mendonça

O cantor Murilo Huff, 28, usou uma música para se declarar ao filho que ele teve com Marília Mendonça (1995-2021), Léo, 4. A canção escolhida foi “Me Caiu Tão Bem”, que ele canta com Gustavo Mioto.

“Onde você estava esse tempo todo. Hoje, eu sou um outro, olha o que eu mudei. Não é a camisa nem estilo novo. É você que me caiu tão bem”, diz o trecho escolhido por Huff.

Nas imagens, o sertanejo traçou uma linha do tempo e juntou momentos em que passou ao lado do menino. Entre as cenas, é possível ver o ultrassom de quando Léo estava no ventre da mãe.

Desde a morte da cantora, em um acidente de avião em 2021, a guarda de Léo é compartilhada entre Murilo Huff e a mãe da artista, Ruth Moreira.

Nos comentários da publicação, o irmão de Marília Mendonça, João Gustavo, deixou um elogio: “Que lindo”.

Internautas também admiraram a relação entre pai e filho. “Sua versão mais linda sem dúvida é a de pai do Léo”, escreveu uma, “Morro de amores quando você posta com o Léo”, comentou outra.

Assista ao vídeo: