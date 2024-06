Estêvão imita comemoração de atacante do Chelsea em gol do Palmeiras e ganha recado

Eram 29 minutos do segundo tempo quando Estêvão balançou as redes no Allianz Parque e comemorou esfregando os braços e soprando o ar em sinal de frio. Uma celebração repetida entre outros atletas no futebol, mas que chama atenção por um em específico: Cole Palmer, atacante do Chelsea e futuro companheiro da joia do Palmeiras.