Greve da Ufac: reitora diz que foi desrespeitada por professores e suspende reuniões com a classe

A reitora da Universidade Federal do Acre (Ufac) anunciou a suspensão das reuniões com o comando local de greve dos professores, citando desrespeito como motivo. O pronunciamento foi feito nesta quarta-feira (12), onde ela destacou a insatisfação tanto dela quanto de sua equipe em relação ao tratamento recebido durante as negociações.

Em vídeo divulgado, a reitora expressou sua frustração com a falta de um diálogo respeitoso e democrático por parte dos representantes dos professores em greve. “Desde o início da greve, temos apoiado, feito moções de apoio no Conselho e encaminhado para as instituições e sindicatos,” afirmou a reitora, reforçando que o apoio institucional à greve foi constante.Ela também destacou que a decisão de suspender as reuniões foi tomada devido à repetida falta de respeito: “Por falta de respeito e por falta de um diálogo democrático, nós suspendemos. E nesse tom, nós não vamos continuar.”

A reitora enfatizou que os gestores universitários não são inimigos do movimento grevista: “Nós, reitores de todo o Brasil, não somos inimigos dessa causa. Pelo contrário, somos servidores da nossa casa.”

Além disso, ela destacou os esforços contínuos da administração em prol da universidade: “Lutamos pelos mesmos direitos, pela maioria dos salários, pela melhoria da progressão das nossas carreiras, e eu tenho lutado por essa universidade. Lutado esses seis anos de diretoria, lutado na pandemia, lutado por trazer recurso pra essa instituição.”

O vídeo do pronunciamento está disponível e registra a indignação da administração da Ufac com a postura dos grevistas. A suspensão das reuniões marca um ponto crítico nas negociações da greve, que envolve tanto os professores quanto os técnicos administrativos da universidade.

Veja o pronunciamento da reitora: