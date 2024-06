Pablo Bregense diz que cometeu gafe ao declarar apoio a Bittar e pede desculpas ao PSD e Petecão

Na última semana, o deputado estadual Pablo Bregense (PSD), havia declarar voto à reeleição do senador Marcio Bittar, do União Brasil, nas eleições de 2026. No vídeo, o deputado disse que por enquanto, o senador era o único político do Acre a ter seu voto assegurado.

A declaração causou mal-estar entre a cúpula do PSD. Acontece que o partido já tem um candidato ao Senado nas próximas eleições estaduais: o senador Sérgio Petecão, que vai disputar a reeleição.

ENTENDA: Pablo Bregense pode perder cargo na liderança do PSD por declaração de voto a Bittar

O presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, chegou a informar que não descartava a cassação de Bregense, que poderia ser destituído da função e perder o mandato.

Na sessão da Assembleia Legislativa desta terça-feira (11), Bregense disse que cometeu uma gafe ao declarar apoio a Bittar e reafirmou o apoio e a lealdade ao PSD.

VEJA TAMBÉM: Ton: possibilidade de cassação de Pablo Bregense ganha força — os movimentos nos bastidores

“Venho reafirmar o meu compromisso com o PSD. Jamais irei fazer qualquer tipo de atitude que desabone o partido. Peço aqui a devida vênia, desculpas ao senador Sergio Petecão que tanto me ajudou e lutou para que eu viesse a estar aqui representando o PSD”, disse.

Pablo, que também é líder do PSD na Casa, completou dizendo que cometeu o erro pela falta de experiência. “Não cometerei mais”.