Pablo Bregense pode perder cargo na liderança do PSD por declaração de voto a Bittar

A semana que vem deverá ser crucial para o destino e o futuro político do deputado Pablo Bregense à frente da liderança do PSD na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac). É que o deputado deve ser destituído da função após declarar voto à reeleição do senador Marcio Bittar, atualmente no União Brasil e que deve se filiar ao PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, para concorrer a um segundo mandato.

As declarações de apoio do deputado a Marcio Bittar vieram a público através de um vídeo postado em redes sociais. No vídeo, o deputado diz que, por enquanto, Marcio Bittar é único político do Acre a ter seu voto assegurado.

A declaração teria causado constrangimento a ninguém menos que o senador Sérgio Petecão, que vem a ser o presidente regional do PSD e candidato natural da sigla a reeleição para um terceiro mandato. O senador não veio a público, ainda, para comentar o assunto. Assessores do senador disseram, no entanto, que Petecão ficou incrédulo e estarrecido com a declaração já que, na campanha de 2022, quando o deputado se elegeu para o primeiro mandato, o então candidato teria contado com o apoio irrestrito do Partido nos momentos mais difíceis – embora não tenham especificado que dificuldades seriam essas.

Em 2026, a disputa para o Senado será por duas vagas. Logo, se quisesse ser simpático a Petecão, Pablo Bregense poderia ter dito que seu primeiro voto seria para Marcio Bittar e o segundo, em Petecão. Analistas da política disseram, já que o deputado não quis retomar o assunto, que a declaração do deputado eleito basicamente pelo município copio de Sena Madureira, seria em retaliação a Petecão.

O senador teria feito declarações informando que, para 2026, o PSD não pretende formar uma chapa para disputar a Aleac com a presença de deputados já com mandatos. Isso significa dizer que Bregense e o segundo deputado eleito pela sigla, Eduardo Ribeiro, deverão ser “convidados” a deixar o PSD caso queiram renovar seus mandatos. Bregense estaria dando o troco a Petecão e espatifando o ninho da sigla.