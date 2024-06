Sem moradia, dezenas de famílias ocupam terreno da Prefeitura e especialistas vão ao local; VÍDEO

Dezenas de famílias, alegando não ter onde morar, ocuparam uma área de terra pertencente à Prefeitura de Sena Madureira, no bairro Bom Sucesso. A ocupação aconteceu em um terreno localizado atrás da quadra sintética, próximo à Unidade Básica de Saúde.

Na manhã deste sábado (29), as famílias reuniram-se com um advogado e um engenheiro para discutir a situação. De acordo com os ocupantes, a área em questão pertence ao município e está sem utilidade há muito tempo. O engenheiro Eder Topogeo, após realizar uma consulta técnica, confirmou que o terreno é de propriedade da Prefeitura. Compadecido com a situação das famílias, Eder não cobrou pela consulta e disse estar à disposição para acompanhar a situação.

O advogado Maycon Moreira também esteve presente no local e se prontificou a ajudar as famílias, oferecendo assistência jurídica voluntária. As famílias agora aguardam uma resposta oficial da prefeitura de Sena Madureira.

Até o momento, o prefeito Mazinho Serafim não se pronunciou sobre a ocupação. A expectativa é de que a Prefeitura, através de sua assessoria jurídica, analise a situação do terreno e determine a viabilidade de doação da terra para as famílias necessitadas. Enquanto isso, a situação permanece incerta. As famílias continuam no local, esperando por uma solução que possa garantir-lhes um lugar digno para viver.